Директор Социального департамента: и есть, и нет

Нарвская горуправа по распоряжению суда на прошлой неделе отстранила от работы директора Социального департамента Галину Вологдину. Решение, однако, пока не вступило в силу, и госпожа Вологдина формально остается на своем посту.





Галина Вологдина. Фото из архива "ВП"











Портал rus.err.ee сообщил на прошлой неделе, что приказ мэра об отстранении Галины Вологдиной от должности на время следствия был подписан 21 июля. Сама госпожа Вологдина заявила тогда, что будет оспаривать в суде решение об её отстранении от должности.

Сейчас ситуация продолжает находиться в подвешенном состоянии. Как пояснила “ВП” пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова, директор, несмотря на приказ мэра, остаётся на своём посту до вступления в силу решения суда. Если Галина Вологдина действительно обжалует его в Тартуском окружном суде, то её отстранение от должности состоится или не состоится в зависимости от решения окружного суда.

Формально оставаясь директором Социального департамента, фактически Галина Вологдина находится на больничном. Её обязанности исполняет вице-мэр по социальным вопросам Татьяна Пацановская. В департаменте не смогли сказать, как долго может продлиться болезнь директора. Связаться с самой госпожой Вологдиной по телефону «ВП» не удалось.

7 мая сотрудники Полиции безопасности задержали Галину Вологдину по подозрению в присвоении казённых средств. После следственных действий она была отпущена. Но пока ведётся следствие, представитель прокуратуры Елена Филиппова категорически отказалась предать гласности подробности дела, в частности, какую сумму и каким образом, по мнению следователя, присвоила подозреваемая.

Подробная информация станет известна лишь тогда, когда следствие завершится, и дело будет передано в суд.



Николай Андреев





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