Попали не все желающие...

30.07.2014 11:46
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В минувшую субботу, 26 июля, в местечке Синимяэ прошел очередной слет ветеранов 20-й дивизии  Ваффен-СС. 

Сюда приезжают семьями, в том числе и молодежь. Мария Кравцова



Ветераны 20-й дивизии, их друзья и родные собрались в Синимяэ, чтобы вспомнить о самых кровопролитных боях на территории Эстонии в период Второй мировой войны, почтить память павших. Более 500 человек пришли к памятному кресту, чтобы отметить 70-летие со дня сражений на линии «Танненберг» - комплексе оборонительных сооружений в Ида-Вируском уезде.


Частное мероприятие


Когда я прибыла на место проведения мероприятия, попытка запарковаться у подножия Гренадёрской горки была задавлена в зародыше. На въезде меня остановил работник службы охраны, который предупредил: «Это ЧАСТНОЕ мероприятие. С какой целью вы сюда приехали?».

На вопрос отвечаю:

- Я представляю газету «Виру Проспект», приехала освещать мероприятие. 

- Удостоверение у вас есть?

- Да, конечно, - показываю документ, после чего охранник указывает мне на другую парковку, которая находится на противоположной стороне просёлочной дороги. 

Припарковавшись, иду к Гренадёрской горке. В этот момент подъезжают два автобуса, выходят старички, из них по возрасту походят на ветеранов 20-й дивизии  Ваффен-СС от силы 2-3 человека. Расправляя флаги, они движутся на вершину горки, к памятному кресту, где для них уже подготовлены сидячие места. 

Празднование началось с того, что  присутствующие хором исполнили гимн Эстонии. Затем капелланы Эстонских сил обороны возложили венки к мемориалу воевавшим на стороне гитлеровской Германии солдатам.
Примечательно, что цветы и венки были возложены представителями Министерства обороны Эстонии  также и к памятнику павшим красноармейцам. 

Затем выступили ветераны Эстонской дивизии СС и приглашённые лица, прошёл концерт солдатской песни, после чего  всех желающих угощали солдатским обедом, приготовленным на полевой кухне.


Ветерану тех боёв есть о чём вспомнить.  Мария Кравцова


Антифашистов на слёте не было 


Нынешний слёт ветеранов СС охранялся от посторонних гораздо тщательней, нежели в прошлом году.  У водителей каждой второй машины проверялись документы, на проходе к памятному кресту у некоторых досматривали сумки. Помимо полиции и работников охранной фирмы на мероприятии дежурили пограничники. Как говорится,  мышь не проскочит... 

Представителей антифашистских организаций вблизи Синимяэ, как и на прошлогоднем слёте, не наблюдалось.

Российских журналистов не пустили

- Нас не пустили на мероприятие! Сослались на то, что мы якобы неправильно припарковались. Выдали нам копию протокола. Теперь нам грозит штраф, - слышу эмоциональную речь на русском.

Позже выясняется, что говорившая по телефону женщина - это обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова, прибывшая на Синимяэ для освещения события вместе с издателем и главным редактором «КП-Балтия» Игорем Тетериным. 

Журналистов «Комсомолки», в частности, интересовало, будут ли на юбилейном слёте присутствовать украинские флаги, нашивки и иная символика. Скажу сразу, ничего такого на Гренадёрской горке не было. Но в лавке по соседству с книгами и сувенирами продавались коробки спичек, окрашенные в цвета украинского флага и с надписью: «Есть только одна Украина!».



Традиция, ставшая семейной

Почтить память погибших   эсэсовцев и вспомнить события 44-го года в этот день в Синимяэ  приехало множество людей самых разных возрастов - со всей Прибалтики. Некоторые  целыми семьями: были здесь и родители с грудными детьми, и дедушки-бабушки с внуками. Скинхеды и прочие персонажи в широко растиражированных футболках Эстонского легиона также не смогли пропустить столь масштабного мероприятия. Хотя, наверное, были и те, кто пришел сюда просто поглазеть.

- Мы приехали, чтобы почтить память павших, отдать дань уважения воевавшим.Тут сражался мой дед, и в первую очередь мы чтим его память, бывая здесь каждый год. Мы хотим, чтобы наши дети знали историю своей страны и своей семьи, - говорит жительница Тарту, приехавшая на мероприятие с двумя сыновьями.

И в том, что многие из присутствовавших в субботу на Синимяэских высотах будут приезжать туда и после того, как ни одного из солдат 20-й дивизии  Ваффен-СС в живых не останется, думаю, сомневаться не приходится.



Мария Кравцова,
студентка Тюменского государственного университета

 

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