Отметили 70-летие освобождения Нарвы, говоря о войне на Украине

На праздновании юбилея освобождения Нарвы советскими войсками, произошедшего 70 лет назад, люди говорили в основном об идущей сегодня войне на Украине.

Василий Афанасьевич Корзанов, председатель Нарвского союза ветеранов, даже в устоявшуюся жару был бодр и принял участие во всех мероприятиях юбилея. Роман Викулов





В четверг празднование началось с поздравления ветеранов, участников боев за освобождение Нарвы. Участвовали представители Нарвского союза ветеранов, Генерального консульства РФ в Нарве, администрации Ивангорода, Нарвского городского собрания, Нарвского общества российских соотечественников, других общественных организаций.

На сегодняшний день в Нарве проживает только пять участников проходивших в июле 1944 года боев за освобождение города: Юрий Григорьевич Бельцев, Анатолий Иванович Гончаров, Вера Александровна Евдокимова, Освальд Августович Калаус и Александр Павлович Огольцов.

25 июля в Ивангороде прошла научно-практическая конференция «Ивангород и Нарва в годы войны», а вечером того же дня с противоположных берегов реки на воду спустили памятные венки. На нарвской стороне это делали воспитанники Клуба юных моряков. Затем они зажгли сигнальные фальшфейеры.





В следующем году будет праздноваться 70-летие Победы, до которого в День освобождения Нарвы желали дожить всем ветеранам. Роман Викулов





Непосредственно 26 июля утром на Петровской площади прошло возложение цветов к памятным доскам, на которых увековечены названия всех воинских подразделений, удостоенных почетного звания «Нарвских» за участие в боях за освобождение города. На Петровскую пришло около 100 человек, в основном люди старшего поколения. Оттуда желающие отправились на автобусе по местам боев, а вечером в реконструированном сквере на улице Пушкина состоялся праздничный концерт.

Как и можно было предполагать заранее, главной темой разговоров участников юбилейных мероприятий были не столько события 70-летней давности, сколько то, что происходит сейчас на Украине. Особых споров, кто прав, кто виноват, ваш корреспондент не застал, в основном народ делился своими переживаниями по поводу того, как далеко может зайти ситуация, сколько еще мирных людей погибнет, пока все успокоится.

Нарвитянин предпенсионного возраста Геннадий, беседовавший об Украине со своими ровесницами, провел параллели с пострадавшей от войны Нарвой, ее жителями. «Для многих главная трагедия — то, что довоенную Нарву разрушили, эту уникальную архитектуру. Ну как так можно! Столько невинных людей погибло по вине тех, кто развязал ту страшную войну, а у кого-то хватает совести о только домах плакать!».









Нарвитяне обсуждали ситуации, в которых оказались их родственники, знакомые, проживающие в зоне боевых действий. Многие из них стали беженцами, кто-то пережидает войну в Нарве, кому-то, судя по разговорам, и возвращаться некуда — дома разрушены.

«Мои родственники жили в Горловке, но переехали в Россию, когда все началось. Уверены в том, что если их дом и не сравняют с землей, то разграбят. Возвращаться не хотят. Слава богу, живы остались. Страшно это все», - сказала «ВП» нарвитянка Людмила.







Роман Викулов

