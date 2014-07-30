Представители креативной экономики обсудили, чего им не хватает в Нарве

Вчера в Нарве в центре творчества Gagarin на Пушкина, 5 прошла встреча, на которую специалист по развитию ида-вируской уездной управы Яна Павленкова собрала предпринимателей в секторе творческих профессий из Нарвы и соседних городов. Вместе они искали возможности развития креативной экономики в Нарве.







Удивительное единодушие: люди различных творческих профессий видят одни и те же проблемы в развитии своего дела. Николай Андреев







Точного определения, что такое “креативная экономика”, нет. Но к этому сектору относят предпринимателей, которые продают результаты своего творческого труда. Креативная экономика объединяет и мелкое рукоделие, и производителей фильмов и компьютерных программ с миллионными бюджетами.

Кроме предпринимателей и людей творческих профессий на встречу пришли представители Нарвской горуправы и культурных учреждений нескольких городов. ДК и творческий бизнес нашли множество общих тем для обсуждения. Работник кохтла-ярвеского Дома культуры Борис Мянник представил собравшимся выводы своей дипломной работы. Он исследовал, как можно совместить ДК и творческий бизнес под одной крышей и с единым руководством. Деятели культуры в такой организации получили бы прибавку к бюджету, а бизнес - доступ к новым идеям.

Схожие решения предлагали и другие участники встречи. Люди творческих профессий говорили, что продавать результаты своего труда не умеют, и было бы прекрасно, если бы это можно было доверить профессиональному менеджеру. В то же время сразу несколько человек вспомнили, что очень похожая организация существовала в Таллинне в советское время и распалась в 90-х, когда каждая творческая команда стремилась уйти в свободное плавание.

Сегодня, как оказалось, потребность прямо противоположная. Участники встречи разбились на три группы, разошлись по разным помещениям и провели “мозговые штурмы”, пытаясь найти возможности для развития креативной экономики в Нарве. Все три команды пришли к примерно одинаковому выводу: в городе множество творческих людей, которые не знают о существовании друг друга, а потребители, в свою очередь, не знают, где искать нужные им товары и услуги, создаваемые людьми творческих профессий. Для решения проблемы требуется какой-то координатор - чиновник или менеджер.

Почему для всей экономики важно решать проблемы креативных отраслей, ещё в начале встречи отметила Яна Павленкова. По её словам, крупные фестивали и другие рассчитанные на туристов мероприятия часто организуют энтузиасты. Но прибыль также получают торговцы, организаторы питания, отели, транспортные компании. В результате на один евро, вложенный организаторами фестиваля, его гости приносят 4 евро в экономику региона. Другие виды креативного бизнеса также создают добавочную стоимость практически в любой отрасли и делают регион более привлекательным.







Николай Андреев





