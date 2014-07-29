«World Jazz Festival» в Риге - музыкальные критики рекомендуют!

30 июля в Риге стартует международный фестиваль «World Jazz Festival», который в латвийской столице впервые решили провести талантливые музыканты и друзья – Игорь Бутман и Аркадий Укупник. Это будет два дня джазового безумия в Риге, обещают они.





Игорь Бутман. Фото предоставлено организаторами фестиваля.







По решению Евросоюза Рига получила звание Культурной столицы Европы-2014 и была признана важнейшим центром культурных событий региона. 30 и 31 июля в «Arēna Rīga» пройдет одно из самых ярких музыкальных событий этого лета – международный «World Jazz Festival», который объединит поклонников джазового искусства всей Европы. В рамках фестиваля Латвию посетят всемирно известные звезды джаза России, Америки, Австралии, Нидерландов и других стран, которые создадут неповторимую атмосферу, в центре которой будут лишь Вы и Джаз.

- Фестиваль мы неспроста решили проводить в Риге – городе с богатыми джазовыми традициями. Им мы открываем новую страницу в летописи джаза, – поясняет Игорь Бутман.

- Языком нот можно добиться большего взаимопонимания, чем бесконечными разговорами, – добавляет Аркадий Укупник.





Аркадий Укупник каждое лето приезжает с семьей в Латвию, чтобы не только отдохнуть, но и реализовать новые творческие планы (на снимке – Аркадий с семьей на конкурсе молодых исполнителей «Новая Волна 2014»). Фото Натальи Колобовой.





А вот как оценивает грядущее мероприятие российский музыкальный критик и телеведущий Илья Легостаев:

- Рига не обделена большими музыкальными событиями, но, джазовый фестиваль такого масштаба будет проводиться здесь впервые. Уверен, будет аншлаг. Во-первых, потому что у прибалтийских меломанов всегда был хороший вкус, во-вторых, потому что Игорю Бутману удалось собрать прекрасный состав музыкантов. Я неоднократно был на мероприятиях, которые устраивает Игорь, у этого музыкального мастера есть еще и завидные продюсерские способности – все его фестивали отличаются неповторимой атмосферой, которая заполняет собой абсолютно любое место: и небольшой зрительный зал и огромный. Поэтому стоит поспешить на джаз-фестиваль в Риге, пока еще не поздно.

Выступления пройдут в «Arēna Rīga». А после вечерних концертов в центре Mercedess-Benz-Domenikss состоится Grand Opening фестиваля. Закрытие запланировано в клубе «Studio 69». Будут и бесплатные концерты российских, американских, латвийских, эстонских и литовских джазменов под открытым небом – на Домской площади в Риге.

«World Jazz Festival» организуют компания Igor Butman Music Group и Продюсерский центр Аркадия Укупника.







Наталья Колобова

