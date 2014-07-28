«В данных экстремальных условиях оказались ненадежными...»

Как мы и обещали, письмо нашей читательницы М. Цикуновой, недавно совершившей поездку на поезде Таллинн-Санкт-Петербург и возмущенной оказанным ей и другим пассажирам сервисом, было отправлено руководству AS GoRail, являющегося организатором перевозок на этом маршруте.





Читателям «Виру Проспекта» отвечает директор по развитию АО GoRail Иолан Шевцов.

Фото rus.delfi.ee







Напомним, что главной претензией нарвитянки было отсутствие в поезде Таллинн-Санкт-Петербург кондиционеров, были высказаны и другие замечания, касающиеся уровня обслуживания.



В письме руководству компании-оператора мы также упоминали, что подобное недовольство высказали и обратившиеся к нам по телефону пассажиры поезда Таллинн-Москва. Клиенты GoRail недоумевали, почему при столь высокой стоимости билетов (от Нарвы до Москвы порядка 160 евро в один конец), они вынуждены иметь такие неудобства? Пассажиры поезда №34 обратили внимание редакции на то, что билет до Москвы, если отправляешься из Нарвы, стоит в 2 раза дороже, чем если ты отправляешься из Ивангорода.

- Возможно, на это есть какие-то экономические причины, но с учетом того, что на этом поезде ездят в основном эстоноземельцы, это должно накладывать на эстонскую компанию особую ответственность за качество услуги, - рассуждают наши читатели.



Обратившиеся в редакцию также считают, что новая инициатива AS GoRail по поводу возможности сэкономить на проезде, если ты закажешь билет заранее, не является дружелюбной к клиенту. Поскольку за 31 день до поездки большинство жителей Эстонии не имеет возможности ее спланировать и тогда приходится покупать билет уже не по старой цене, а с надбавкой за срочность...







Читателям «Виру Проспекта» отвечает директор по развитию АО GoRail Иолан Шевцов.



О кондиционерах. Для данного подвижного состава заводом-изготовителем кондиционеры не предусмотрены. Мы испытывали различные технические решения, но они в нынешних экстремальных погодных условиях, к сожалению, не оказались надёжными. Приносим извинения за доставленные неудобства и рекомендуем при жаркой погоде открывать окна. Решение проблемы принесёт обновление подвижного состава. Этим вопросом мы сейчас занимаемся.



О ценах. При осуществлении поездок внутри страны у транспортного оператора соответствующего государства есть право устанавливать свой тариф. Этим обусловлена и разница в цене. Компания Go Rail планирует также установить внутригосударственный тариф на внутриэстонские поездки. На поездки между государствами будут по-прежнему действовать международные тарифы.



О льготах. Мы создали базирующийся на дате покупки тарифный план с целью предложить пассажирам льготные возможности для путешествий. В части московского поезда размер льгот достигает 50%, в петербургском поезде – 20% от цены полного билета, если планировать поездку заранее и приобрести билет загодя. Для того чтобы предложить столь большую скидку, к цене билета, купленного за десять и менее дней, предусмотрена доплата в размере 3%. Международные железнодорожные поездки, как правило, планируются заранее, а потому мы уверены, что данная возможность обрадует очень большое число людей.

"ВП"





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