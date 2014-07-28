Профессор, «наращивающий душу» балеринам и олимпийским фигуристам

Среди преподавателей, которые участвовали в прошедшей в Усть-Нарве детской балетной школе и фестивале, был профессор Академии русского балета им. Вагановой Александр Степин. При том, что балет - искусство для немногих, результаты работы Степина видели миллионы: с его произвольной программой российское фигуристы победили на Олимпиаде.





Новость изнутри



В состоявшейся в Усть-Нарве детской балетной школе танцоры и преподаватели не привычно вышли на столичные подмостки, а напротив, будто бы переместили свое утонченное общество к друзьям на дачу. Удивлялись, какой это маленький городок, как здесь все размеренно и тихо. Между делом упоминали коллег и учителей, которые имели в Усть-Нарве дачи.

И чаще других усть-наровских дачников вспоминали Леонида Якобсона, выдающегося ленинградского балетмейстера. Хранителем хореографических традиций которого участники фестиваля единогласно признавали его ученика Александра Степина, профессора “Вагановки”.



Кто есть кто



Александр Степин родился в Ленинграде в 52-м году. В 10 лет родители отвели его в хореографическое училище, где поначалу дела у него не заладились. Преподаватели считали, что его данные не соответствуют нормативам. Но вдруг к четвертому классу случился прорыв.

Сам нынешний преподаватель актерского мастерства учился этому предмету у Татьяны Шмыровой. Которая, в свою очередь, была ученицей Агриппины Вагановой, той самой, в честь которой названа Академия русского балета.

Уже перед выпуском на Александра обратил внимание Леонид Якобсон. В училище Александру предлагали доучиться и пойти в Кировский, ныне Мариинский театр. Но Якобсон поднял скандал (что, по признанию ученика, Якобсон делать умел и любил) и “отбил” у театра юное дарование.

Пять лет, до ухода из жизни балетмейстера, Александр Степин проработал в “Театре хореографический миниатюр” - личном проекте Якобсона, который существует и сейчас, нося теперь имя основателя. Александр считает, что 80% его знаний и умений он получил от Якобсона. Танцевал под его руководством в спектаклях, которые позже получили известность у поклонников балета. Особо вспоминает безумную роль Гитлера в балете на Девятую симфонию Шостаковича.

Потом закончил хореографическое училище как педагог, и уже 28 лет преподает актерское мастерство. А последние лет 20 также ставит программы в фигурном катании. Степин работал со всеми известными российскими фигуристами. В этом году поставленная им произвольная программа официально была признана лучшей на Олимпиаде в Сочи. С миниатюрой “Семейка Адамс” Федор Климов и Ксения Столбова завоевали для России золотую медаль.



Другая жизнь



Что значит “актерское мастерство” для танцора? Как объясняет Степин, это мимика, пластика, эмоциональное воздействие на зрителя. Важно искусство сесть красиво в образе, упасть, ходить в той или иной ипостаси - как воришка, князь, граф, какой-то великосветский вельможа, нищий, убийца… Но это все - техника, которая нужна для передачи зрителям эмоций. А сами эмоции, по мнению Степина - то, что всегда было особенностью русского балета, отличало его от техничного, но менее эмоционального западного.

Александр Степин считает, что его основная задача - воспитать из детей мыслящих людей с развитой душой, привить вкус к искусству и расширить эмоциональный диапазон, чтобы они не изображали эмоции на сцене, а могли действительно их переживать. Профессор стремится наращивать ученикам душу, как в тренажерном зале наращивают мышцы.

Он признается, что детей важно увлечь, может быть, даже немного влюбить в себя, но тут же улыбается и говорит, что зря раскрывает профессиональные тайны. Он говорит, что красоты внутреннего мира человека можно понять лишь через собственные переживания, и современный компьютерный мир не может показать их на экране.









3 простых вопроса





- Вы говорите, что стараетесь делать своих учеников настоящими людьми. Но разве неверно такое распространенное представление о творческом сообществе, как о клубке интриг?

- Нет, почему же неверно? Все мы люди. Искусство - это всегда страсти, эмоции, может быть, и интриги. А балет - очень субъективный вид искусства. Одно и то же можно увидеть и черным, и белым. Кто-то считает себя обделенным, кого-то разрывают амбиции, тут и начинаются интриги. Дело еще в том, что мы - как на ладони. Если кому-то плеснули мочой или каким-то раствором в лицо - это сразу становится известно. Но ведь и в “простом мире” конфликты - сплошь и рядом.

- А почему сложилось так, что балет - это искусство для избранных, а фигурное катание - то, что смотрят по телевизору все домохозяйки?

- Илья Авербух своими шоу, играми на Первом канале возродил интерес публики в фигурному катанию. Вы не представляете, что сейчас творится в школах фигурного катания! Мамаши хотят видеть в своем чаде кумира миллионов. А что касается балета… Он почему-то до сих пор считается самодостаточным видом искусства, в котором артисты танцуют для себя, и который не нуждается в рекламе. Зря! Как видно, в современном мире без этого не обойтись.

- Если встретить вас на улице, можно подумать, что вы идете из “качалки”, а не из балетного класса...

- Я просто стараюсь поддерживать форму. Потому что 62 года - уже не детский возраст, он уже начинает на мне сказываться. Балетом я уже не занимаюсь, но за телом продолжаю следить.









Николай Андреев