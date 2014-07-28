Лето в Нарва-Йыэсуу: либо дорого, либо нет условий

Согласно официальной статистике, в летний сезон количество жителей Нарва-Йыэсуу увеличивается более чем в пять раз. К трем тысячам жителей, постоянно проживающим в городе, добавляется в среднем пятнадцать тысяч приезжих курортников. Где разместиться такому большому количеству отдыхающих?





Летом число жителей Нарва-Йыэсуу увеличивается в 5 раз. И где-то же они все размещаются. Архив «ВП»

Поменять не успели





Жительница Нарвы Наталья ждала иностранных гостей в конце июня, но поиском подходящего жилья для размещения их в Нарва-Йыэсуу на неделю Наталья занялась аж в апреле.

- Свои поиски я начала с посещения официального сайта города Нарва-Йыэсуу, чтобы найти подходящий отель для проживания моих друзей. При рассмотрении вариантов я обрадовалась низким ценам. Начала обзванивать. А здесь уже столкнулась с ужасным несоответствием: на деле цены превышали указанные на сайте в два раза. Так обстояло дело в апреле этого года, - объясняет нарвитянка.

Но, возможно, это всего лишь частный случай? Автор этих строк провела маленькое расследование. Некое несоответствие реальных цен и данных на сайте выявилось у отеля «Liivarand». На сайте отеля, где указаны цены на размещение, видим цифры: номер стандарт — от 40 EUR, номер LUX – от 45 EUR, апартаменты — от 95 EUR.

Позвонив в отель, я узнаю, что 40 евро за стандартный номер - зимняя цена за одноместный номер. В действительности же тот же одноместный номер в летний период стоит 45 евро. Но самая ощутимая разница у номеров LUX, ведь их стоимость в летний сезон не дешевле 70 евро, что на 25 евро превышает цену, указанную на сайте гостиницы.

Как попытались объяснить нам сей факт по телефону, цены, указанные на сайте - зимние, в летнее время устанавливаются совершенно другие. Откуда взялось это несоответствие, объяснить так и не смогли. Надо полагать, что информацию на сайте просто не обновили.

А вот сайт отеля «YES» вообще оказался нерабочим. Пройдя по ссылке, обнаруживаем сообщение о том, что работа аккаунта приостановлена. Но, дозвонившись администратору, можно получить полную информацию о цене и услугах, входящих в стоимость проживания.







Отдохнуть с комфортом



Надо отметить, что сегодня в Нарва-Йыэсуу гостиничный бизнес развит достаточно хорошо, даже есть конкуренция, что ощущается, например, и в разбросе цен.

В отелях цена на двухместный номер начинается с 30 евро за ночь, в среднем же составляет 58 евро. Вопрос в том, какие услуги вы получите за эти деньги. Конечно же, разные отели предлагают совершенно разные услуги, что отражается и на стоимости номера.

Спа-отели — ещё один вариант размещения отдыхающих в Нарва-Йыэсуу. Цена в таком отеле нынешним летом составляет в среднем 150 евро за ночь. Но, здесь, оплачивая номер, вы получаете целый список дополнительных услуг: место на парковке, халаты в номерах, оздоровительные и СПА-процедуры, посещение тренажёрных залов и водных центров и т.д.

Останавливая свой выбор на СПА-отеле, стоит обратить внимание на комплексные пакеты, рассчитанные как на тех, кто приезжает один, так и на семьи с детьми. Если вы решили провести выходные в отеле вдвоём, или приехать с маленькими детьми, такие пакеты - наиболее выгодный вариант как по цене, так и по количеству услуг.

При размещении в отеле необходимо уточнить цену именно на то время, когда вы хотите въехать, поскольку цены в разное время года, а порой и в разные дни недели могут отличаться. В целом зимний ценник от летнего отличается на 5-10 евро в сутки. В СПА-отелях эта разница в среднем составляет 40-50 евро.







Мой дом — ваш дом



Альтернативным вариантом для тех, кто не хочет останавливаться в многолюдных местах, то есть в гостиницах и СПА-отелях, а желает спокойного отдыха с семьёй в домашней обстановке (или не располагает большими средствами), является аренда частного жилья. Но здесь, в отличие от официальных мест размещения, имеются свои слабые стороны.

- Снять в Нарва-Йыэсуу жильё на короткий срок, например, на неделю, - большая проблема. - Большинство сдаёт свои дома и квартиры на месяц, не меньше, - говорит уже упомянутая нами Наталья.

Действительно, большинство частных арендодателей предпочитают сдавать свою жилую площадь на длительный срок. Позвонив по 5 найденным в объявлениях адресам, я узнала, что меньше чем на месяц дом никто не сдает. Просят за это время в среднем от 500 евро плюс оплата коммунальных услуг. За эту стоимость один частник, к примеру, предлагает снять половину дома, где до моря 10 минут ходьбы, полуразвалившийся туалет и отсутствие душа.

Если же вам повезет найти жильё на меньшие сроки, то в этом случае средняя цена за неделю (комната в частном доме) составит 150 евро с человека.

Вот какое объявление можно найти, например, в социальной сети «ВКонтакте», в группе «Усть-Нарва»: «Сдаётся деревянный частный дом. Можно снять как полностью, так и отдельную комнату или этаж. Оплата 120 евро за неделю». Когда я позвонила по указанному номеру, оставалась последняя комната.

- Условия, правда, спартанские, - сообщила хозяйка, - нет горячей воды. А в остальном всё имеется: общая кухня на втором этаже, на первом — холодильник и санузел.

Если же частный сектор вас не интересует и вы хотите снять квартиру, то в среднем цена за однокомнатную квартиру, недалеко от центра, со всеми удобствами, составляет около 350 евро плюс коммунальные услуги.

Правда, если вы только планируете отдых в Усть-Нарве, вся эта информация вам может и не пригодиться: она запоздала. Ведь, как удалось мне выяснить, обзванивая частников, — свободных мест здесь уже нет, всё занято до конца августа. Так мне отвечали в большинстве случаев.



- Поиском и бронированием частного жилья в Нарва-Йыэсуу надо заниматься заблаговременно. Лучше начать с весны... Сейчас же, в самый разгар летнего сезона, найти подходящий вариант практически невозможно, - таким наставлением закончил наш разговор один из арендодателей частного жилья в Нарва-Йыэсуу. И я готова с ним согласиться...









Мария Кравцова,

студентка Тюменского госуниверситета



