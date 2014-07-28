В субботу в течение дня в разных регионах Эстонии погибли четыре человека

28.07.2014 15:08
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В субботу в течение дня в разных регионах Эстонии погибли четыре человека — двое стали жертвами ДТП, еще двое утонули.

В субботу в 23.32 джип Mitsubishi L200, водителя которого еще предстоит идентифицировать, в деревне Кастна волости Тыстамаа Пярнуского уезда, сбил ехавшую по обочине дороги на велосипеде 14-летнюю девушку. Об этом BNS сообщил пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны, по словам которого от полученных травм девушка погибла на месте происшествия.


Место гибели 14-летней велосипедистки. FOTO: Rauno Volmar rus.deldi.ee


От столкновения джип потерял регистрационный номер и теперь полиция разыскивает водителя автомобиля, который скрылся с места происшествия. Возбуждено уголовное расследование.

В 23 часа на первом километре дороги Майдла-Оллимяэ волости Мярьамаа Раплаского уезда 39-летний Маргус, в нетрезвом состоянии управлявший своим Chrysler Voyager, не справился с управлением на грунтовой дороге, покрытой щебнем. Автомобиль опрокинулся на бок, ехавшая в машине на пассажирском месте 38-летняя Агнес выпала из машины и оказалась под автомобилем. Женщина погибла на месте происшествия. Пострадавшего водителя «скорая помощь» доставила в Пярнускую больницу.

Как выяснила полиция, и у водителя, и у пассажирки не были пристегнуты ремни безопасности.

В субботу в 17.10 спасателям сообщили, что на озере Поркуни волости Тамсалу пропал молодой человек, отправившийся купаться. В 18.30 спасатели нашли в 5-6 метрах от берега, в камышах, тело 18-летнего юноши. Попытки реанимировать его не дали результата.

В тот же день,в 22.55 в пруду в Тюри был найден утонувшим 29-летний мужчина.

В субботу спасатели во второй половине дня нашли в Чудском озере тело 32-летнего мужчины, пропавшего 22 июля во время несчастного случая с рыбацкой лодкой.

На сегодняшний день в Эстонии утонули уже 36 человек.


"ВП"

 

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