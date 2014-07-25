Балетный фестиваль проник в Нарву через торговые центры

В субботу гала-концертом участников завершился детский балетный фестиваль в Нарва-Йыэсуу. Концерт прошел прямо под открытым небом, в Светлом парке. Но еще ближе к зрителям балерины оказались во время флэшмобов в Нарве - выступления внезапно начинались прямо в торговых центрах.









Флэшмоб в торговом центре Fama. Николай Андреев





В пятницу сначала в Fama, а спустя час в Astri участники балетного фестиваля выступили без предупреждения. Хотя это, конечно, не было экспромтом - танец был заранее поставлен и несколько раз отрепетирован. Юные танцоры разулись, отгородив своей обувью площадку для выступления. И показали удивлённым покупателям торговых центров танец, в котором необычно были смешаны и классика, и современная музыка и пластика.

Сама по себе такая площадка для выступления требовала выдержки - некоторые покупатели во время выступления продолжали ходить практически “по сцене”. К тому же, в Astri случилась техническая накладка - диск с музыкальным сопровождением “заело”, и мелодия повторялась вновь и вновь. Балеринам пришлось импровизировать, с чем они, смущённо улыбаясь, прекрасно справлялись до тех пор, пока CD-проигрыватель не пришёл в себя.

В субботу в Светлом парке Нарва-Йыэсуу прошёл заключительный концерт фестиваля. Посмотреть его могли все желающие - никакого ограждения “зрительного зала” не было, билет не требовался. Выступили представители всех участвовавших в фестивале стран, но особенно тепло усть-наровцы встречали своих землячек - сестёр Селецких, одна из которых танцует сейчас в Таллинне, а другая - в Антверпене.

В Усть-Нарве участники не раз выражали надежду, что первый фестиваль послужит началом традиции. Организаторы осторожно отвечали, что, может быть, так оно и будет.





Николай Андреев





