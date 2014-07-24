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Нарвская горуправа по распоряжению суда на прошлой неделе отстранила от работы директора Социального департамента Галину Вологдину. Решение, однако, пока не вступило в силу, и госпожа Вологдина формально остается на своем посту.
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30-07-2014 08:07
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История
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30-07-2014 09:07
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История
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На праздновании юбилея освобождения Нарвы советскими войсками, произошедшего 70 лет назад, люди говорили в основном об идущей сегодня войне на Украине.
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В минувшую субботу, 26 июля, в местечке Синимяэ прошел очередной слет ветеранов 20-й дивизии Ваффен-СС.
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30-07-2014 07:07
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Экономика
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Вчера в Нарве в центре творчества Gagarin на Пушкина, 5 прошла встреча, на которую специалист по развитию ида-вируской уездной управы Яна Павленкова собрала предпринимателей в секторе творческих профессий из Нарвы и соседних городов. Вместе они искали возможности развития креативной экономики в Нарве.
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29-07-2014 09:07
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Культура
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30 июля в Риге стартует международный фестиваль "World Jazz Festival", который в латвийской столице впервые решили провести талантливые музыканты и друзья – Игорь Бутман и Аркадий Укупник. Это будет два дня джазового безумия в Риге, обещают они.
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28-07-2014 14:07
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Обратная связь
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Как мы и обещали, письмо нашей читательницы М. Цикуновой, недавно совершившей поездку на поезде Таллинн-Санкт-Петербург и возмущенной оказанным ей и другим пассажирам сервисом, было отправлено руководству AS GoRail, являющегося организатором перевозок на этом маршруте. Читателям "Виру Проспекта" отвечает директор по развитию АО GoRail Иолан Шевцов.
|Новости Эстонии
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За год проблема стипендий не была решена
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Правительство поддержало снижение возраста голосования на местных выборах
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МИД Эстонии выделит почти 100 тыс евро на курсы в школах мирового образования
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28-07-2014 13:07
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Люди
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28-07-2014 13:07
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Экономика
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Среди преподавателей, которые участвовали в прошедшей в Усть-Нарве детской балетной школе и фестивале, был профессор Академии русского балета им. Вагановой Александр Степин. При том, что балет - искусство для немногих, результаты работы Степина видели миллионы: с его произвольной программой российское фигуристы победили на Олимпиаде.
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Согласно официальной статистике, в летний сезон количество жителей Нарва-Йыэсуу увеличивается более чем в пять раз. К трем тысячам жителей, постоянно проживающим в городе, добавляется в среднем пятнадцать тысяч приезжих курортников. Где разместиться такому большому количеству отдыхающих?
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28-07-2014 13:07
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110-112
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25-07-2014 09:07
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Культура
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В субботу в течение дня в разных регионах Эстонии погибли четыре человека — двое стали жертвами ДТП, еще двое утонули.
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В субботу гала-концертом участников завершился детский балетный фестиваль в Нарва-Йыэсуу. Концерт прошел прямо под открытым небом, в Светлом парке. Но еще ближе к зрителям балерины оказались во время флэшмобов в Нарве - выступления внезапно начинались прямо в торговых центрах.
В мире
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25-07-2014 08:07
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Образование
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25-07-2014 08:07
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Культура
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По всей вероятности, общежитие базы для практики студентов Академии МВД откроют в бывшем общежитии Нарвского профессионального учебного центра (НПУЦ), что на Калда. Если это произойдет, там же будут жить студенты Нарвского колледжа ТУ и НПУЦ.
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В понедельник, 28 июля, в 12.00 на первом этаже Художественной галереи Нарвского музея состоится открытие выставки, посвященной 30-летию со дня смерти Александра Мореева.
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24-07-2014 12:07
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Обратная связь
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24-07-2014 10:07
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Жизнь
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На 20-21 июля 2014 г. я вместе с дочкой приобрела железнодорожные билеты Нарва-Санкт-Петербург в туристическом агентстве города Нарва по цене 54 евро туда и обратно за каждый билет. Целью поездки было посещение близких.
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Приближается дата, значимая для ветеранов и для всех жителей Нарвы. 26 июля исполняется 70 лет со дня освобождения города от фашистских захватчиков.
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Управа приценивается к муниципальному жилью
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Успешный бизнесмен отложил дела ради "Развития города Нарва"
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Нарвский ночлежный дом переедет на Кренгольм
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Комментарии (6)
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18:45, 20:15; (фантастика, приключения, рус.яз. или англ.яз. с субтитрами, не рекоменд. до 12 лет)
18:15 , 21:00, 13:30, 18:30; (драма, фантастика, рус.яз или англ.яз. с субтитрами, не рекоменд. до 12 лет)
3D - 13:15, 18:00; 2D – 16:00; (анимация, семейный, рус. яз. или эст.яз.)
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