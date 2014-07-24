Директор Социального департамента: и есть, и нет
Нарвская горуправа по распоряжению суда на прошлой неделе отстранила от работы директора Социального департамента Галину Вологдину. Решение, однако, пока не вступило в силу, и госпожа Вологдина формально остается на своем посту.
Отметили 70-летие освобождения Нарвы, говоря о войне на Украине
Попали не все желающие...
30-07-2014 08:07
История
30-07-2014 09:07
История
На праздновании юбилея освобождения Нарвы советскими войсками, произошедшего 70 лет назад, люди говорили в основном об идущей сегодня войне на Украине.
В минувшую субботу, 26 июля, в местечке Синимяэ прошел очередной слет ветеранов 20-й дивизии  Ваффен-СС.




Представители креативной экономики обсудили, чего им не хватает в Нарве
30-07-2014 07:07
Экономика
Вчера в Нарве в центре творчества Gagarin на Пушкина, 5 прошла встреча, на которую специалист по развитию ида-вируской уездной управы Яна Павленкова собрала  предпринимателей в секторе творческих профессий из Нарвы и соседних городов. Вместе они искали возможности развития креативной экономики в Нарве.
"World Jazz Festival" в Риге - музыкальные критики рекомендуют!
29-07-2014 09:07
Культура
30 июля в Риге стартует международный фестиваль "World Jazz Festival", который в латвийской столице впервые решили провести талантливые музыканты и друзья – Игорь Бутман и Аркадий Укупник. Это будет два дня джазового безумия в Риге, обещают они.
"В данных экстремальных условиях оказались ненадежными..."
28-07-2014 14:07
Обратная связь
Как мы и обещали, письмо нашей читательницы М. Цикуновой, недавно совершившей поездку на поезде Таллинн-Санкт-Петербург и возмущенной  оказанным  ей и другим пассажирам сервисом, было отправлено руководству AS GoRail, являющегося организатором перевозок на этом маршруте. Читателям "Виру Проспекта" отвечает директор по развитию АО GoRail Иолан Шевцов.
Новости Эстонии
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За год проблема стипендий не была решена
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Правительство поддержало снижение возраста голосования на местных выборах
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В Нарве напали на полицейского
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Эстонские школьники выиграли четыре бронзовые медали на олимпиаде по химии в Ханое
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TTU проведет в августе дополнительный прием студентов
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Заключенные в Вируской тюрьме подожгли матрасы
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МИД Эстонии выделит почти 100 тыс евро на курсы в школах мирового образования
Лента новостей на www.spezkor.eu



Юрмала превратится в Бразилию
Юрмалу вот-вот накроет "Новая Волна"
Игорь Бутман и Аркадий Укупник приглашают в Ригу послушать джаз
Профессор, "наращивающий душу" балеринам и олимпийским фигуристам
Лето в Нарва-Йыэсуу: либо дорого, либо нет условий
28-07-2014 13:07
Люди
28-07-2014 13:07
Экономика
Среди преподавателей, которые участвовали в прошедшей в Усть-Нарве детской балетной школе и фестивале, был профессор Академии русского балета им. Вагановой Александр Степин. При том, что балет - искусство для немногих, результаты работы Степина видели миллионы: с его произвольной программой российское фигуристы победили на Олимпиаде.

Согласно официальной статистике, в летний сезон количество жителей Нарва-Йыэсуу увеличивается более чем в пять раз. К трем тысячам жителей, постоянно проживающим в городе, добавляется в среднем пятнадцать тысяч приезжих курортников. Где разместиться такому большому количеству отдыхающих?

В субботу в течение дня в разных регионах Эстонии погибли четыре человека
Балетный фестиваль проник в Нарву через торговые центры
28-07-2014 13:07
110-112
25-07-2014 09:07
Культура
В субботу в течение дня в разных регионах Эстонии погибли четыре человека — двое стали жертвами ДТП, еще двое утонули.
В субботу гала-концертом участников завершился детский балетный фестиваль в Нарва-Йыэсуу. Концерт прошел прямо под открытым небом, в Светлом парке. Но еще ближе к зрителям балерины оказались во время флэшмобов в Нарве - выступления внезапно начинались прямо в торговых центрах.

В мире

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В Нарве хотят сделать одно общежитие для НКТУ, НПУЦ и базы практики Академии МВД
Открывается выставка к 30-летию смерти Александра Мореева
25-07-2014 08:07
Образование
25-07-2014 08:07
Культура
По всей вероятности, общежитие базы для практики студентов Академии МВД откроют в бывшем общежитии Нарвского профессионального учебного центра (НПУЦ), что на Калда. Если это произойдет, там же будут жить студенты Нарвского колледжа ТУ и НПУЦ.
В понедельник, 28 июля, в 12.00 на первом этаже Художественной галереи Нарвского музея состоится открытие выставки, посвященной 30-летию со дня смерти Александра Мореева.
Давно мечтала поехать на поезде...
Нарва и Ивангород отметят знаменательную дату сообща
24-07-2014 12:07
Обратная связь
24-07-2014 10:07
Жизнь
На 20-21 июля 2014 г. я вместе с дочкой приобрела железнодорожные билеты Нарва-Санкт-Петербург в туристическом агентстве города Нарва по цене 54 евро туда и обратно за каждый билет. Целью поездки было посещение близких.
Приближается дата, значимая для ветеранов и для всех жителей Нарвы. 26 июля исполняется 70 лет со дня освобождения города от фашистских захватчиков.
Управа приценивается к муниципальному жилью
Успешный бизнесмен отложил дела ради "Развития города Нарва"
Нарвский ночлежный дом переедет на Кренгольм
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Женская команда Эстонии выиграла на чемпионате мира по фехтованию серебряную медаль
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Лилии – нежные садовые растения, они нуждаются в особом уходе.
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Кино в Нарве FORUM CINEMAS

25 - 31 июля

Стражи Галактики 3D


18:45, 20:15; (фантастика, приключения, рус.яз. или англ.яз. с субтитрами, не рекоменд.  до 12 лет)

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Рассвет планеты обезьян


18:15 , 21:00, 13:30, 18:30; (драма, фантастика, рус.яз или англ.яз. с субтитрами, не рекоменд.  до 12 лет)

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Как приручить дракона 2 3D


3D 13:15, 18:00; 2D 16:00; (анимация, семейный, рус. яз. или эст.яз.)

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Трансформеры: Эпоха истребления


 3D –  12:15 (фантастика, рус. яз., не рекоменд.  до 12 лет)

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"Есть анекдот!"

Люди делятся на два типа – на тех, кто убирается в квартире, чтобы было чисто и тех, кто убирается, чтобы было не грязно. Если вы понимаете, о чем я, то вы, скорее всего, второй тип.

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