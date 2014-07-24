Среди преподавателей, которые участвовали в прошедшей в Усть-Нарве детской балетной школе и фестивале, был профессор Академии русского балета им. Вагановой Александр Степин. При том, что балет - искусство для немногих, результаты работы Степина видели миллионы: с его произвольной программой российское фигуристы победили на Олимпиаде.



Прочтения (10947) Комментарии (0) Среди преподавателей, которые участвовали в прошедшей в Усть-Нарве детской балетной школе и фестивале, был профессор Академии русского балета им. Вагановой Александр Степин. При том, что балет - искусство для немногих, результаты работы Степина видели миллионы: с его произвольной программой российское фигуристы победили на Олимпиаде.

Согласно официальной статистике, в летний сезон количество жителей Нарва-Йыэсуу увеличивается более чем в пять раз. К трем тысячам жителей, постоянно проживающим в городе, добавляется в среднем пятнадцать тысяч приезжих курортников. Где разместиться такому большому количеству отдыхающих?



Прочтения (11299) Комментарии (0) Согласно официальной статистике, в летний сезон количество жителей Нарва-Йыэсуу увеличивается более чем в пять раз. К трем тысячам жителей, постоянно проживающим в городе, добавляется в среднем пятнадцать тысяч приезжих курортников. Где разместиться такому большому количеству отдыхающих?